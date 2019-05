Video guida Lis al Museo archeologico di Vibo Valentia

Condividi

Il 25 maggio, alle ore 11,00, presso la Sala Colonne del Sistema Bibliotecario Vibonese, sarà presentata al pubblico la WEB APP Video guida LIS, specifico supporto digitale per l’abbattimento delle barriere sensoriali dell’udito sulle opere custodite nel MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE Vito Capialbi di Vibo Valentia.

L’evento, curato sempre da Maria d’Andrea e Gilberto Floriani del Comitato civico per le celebrazioni del 50° anniversario dell’istituzione del Museo archeologico vibonese, costituirà la tappa finale di un percorso di lavoro sviluppato nel corso di diversi mesi, e del quale si è dato conto in tre incontri precedenti. I curatori saranno presenti per ringraziare tutte quelle associazioni ma anche i singoli cittadini che si sono uniti al comitato e che hanno espresso la propria disponibilità per contribuire fattivamente a celebrare l’ importante compleanno del Museo.

Si ricorda che proprio la realizzazione della Videoguida LIS rappresenta un notevole quanto indispensabile strumento conoscitivo per offrire l’opportunità a tutti di apprezzare l’immenso e prestigioso patrimonio archeologico custodito nel Museo Capialbi.

Saranno presenti all’incontro del 25 maggio, la senatrice Margherita Corrado, Domenico Bennardi di Artedata di Matera, Simona Petaccia di Diritti Diretti onlus di Pescara, Francesco Barillà presidente FAND di Reggio Calabria e Vincenzo Mancuso vice presidente di ENS Vibo Valentia. Sarà presente, inoltre, la traduttrice in lingua LIS per consentire a tutti di partecipare al questo importante appuntamento durante il quale sarà possibile collegandosi con gli smartphone, tablet ecc. di visualizzare la guida appena completata.

Infine, ricordiamo che la realizzazione del supporto informatico è stato reso possibile grazie alla sensibilità Comunicato stampa evento 25 maggio presentazione Video GUIDA LIS MUSEO ARCHEOLOGICO VIBO VALENTIA della senatrice Margherita Corrado che ha sostenuto le spese e che quindi si ringrazia per la disponibilità.