Vibo Valentia – Percorso di alternanza scuola-lavoro

La Camera di Commercio di Vibo Valentia si appresta a dare pubblico riconoscimento agli studenti del progetto di alternanza Scuola-Lavoro Color Lab che, nel cogliere la sfida “Diventa imprenditore di te stesso. Valorizza le tue idee e il tuo territorio”, a conclusione del loro percorso formativo, hanno proposto idee di impresa interessanti, sostenibili, innovative.

Nella sede dell’Ente camerale, venerdì 31 maggio p.v. alle ore 10:00, avrà luogo, infatti, la cerimonia di presentazione dei progetti di impresa e di consegna degli attestati, alla presenza del Presidente Sebastiano Caffo e del Segretario Generale Bruno Calvetta, nonché dei referenti camerali di progetto Maurizio Caruso Frezza e Ornella Ortona, e di Michelangelo Pagani della Fondazione, William Salice Color Your Life, che ha collaborato fattivamente per aiutare i ragazzi nell’esprimere e canalizzare aspirazioni e potenzialità.

Sarà un’occasione importante per i potenziali “neoimprenditori” per raccontare della loro esperienza formativa, del lavoro in team, dei loro progetti di impresa caratterizzati da un mix di creatività, originalità, ma anche di applicazione pratica di sistemi tecnologicamente avanzati.

All’evento sono anche attesi i dirigenti degli Istituti scolastici di riferimento, i docenti e quanti vorranno condividere i risultati esaltanti di giovani talenti che, con le loro idee e il loro entusiasmo, lanciano sicuramente al territorio segnali di concretezza, fiducia e positività.