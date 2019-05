Vede le immagini dei tifosi della Reggina, Gagliardi si commuove in diretta su Ten

E’ una voce rotta dalla commozione quella con cui Franco Gagliardi, ospite dell’emittente cosentina Ten, commenta le immagini dell’inaugurazione dello store della Reggina con tantissimi tifosi in piazza Duomo.Nel corso di Anteprima Sport, condotta da Pippo Gatto, ha avuto parole d’elogio verso l’ambiente amaranto.”Ho la pelle d’oca. Conosco – quest’ambiente, lo vorrei vedere a Cosenza. Reggio io la conosco. Sono un uomo attaccato a determinati valori, lo vorrei vedere a Rende a Cosenza. Lì c’è la possibilità di centrare quegli obiettivi e ci sono delle potenzialità che possono stringere il cuore ogni qualvolta vedo queste manifestazioni. Però vorrei vedere a Cosenza quello spettacolo che mi è familiare. Lì c’è sport nell’anima, qui c’è molto parlare”.L’avvocato ha comunque sottolineato come Cosenza, oggi, abbia tutte le potenzialità per essere la prossima squadra a centrare la Serie A.