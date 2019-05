Unical, incontro “La conservazione del Digitale in Italia tra rischi e opportunità”

Condividi

L’Associazione Nazionale Imprese ICT (Assintel) e il Laboratorio di documentazionedell’Università della Calabria (LabDoc) organizzano, in collaborazione con AssoConservatori ac- creditati e con il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), il convegno degli Stati generali della Conservazione dal titolo “La conservazione del Digitale in Italia tra rischi e opportunità”, che si terrà il 9 e il 10 maggio 2019, presso la Sala multimediale del Dipartimento DiCES dell’Università della Calabria. Il 9 maggio, alle 18 sarà presentata la Laurea magistrale in Gestione e conservazione dei documenti digitali e del Master in Conservatore dei documenti digitali.

Il 10 maggio a partire dalle 9,30, invece, è prevista la tavola rotonda: La Conservazione del Digitale in Italia tra rischi e opportunità. Intervengono Mattia Fantinati, Sottosegretario di Stato alla Presi- denza del Consiglio dei Ministri, Guido Scorza, Team Digitale Presidenza del Consiglio dei Mini- stri, Teresa Alvaro, Direttore Generale Agenzia per l’Italia Digitale, Giorgio Rapari, Presidente As- sintel, Giovanni Martingano, Coordinatore AssoConservatori Accreditati Assintel, Roberto Guara- sci, Università della Calabria. Modera Biagio Simonetta, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Nel pomeriggio si terranno tavoli tematici coordinati da AgID.