Tutto pronto per l’evento di “Buone Notizie” a Lamezia Terme

7 maggio, “Buone Notizie” del Corriere della Sera incontrerà alcuni rappresentanti del Terzo Settore e del mondo accademico e culturale calabrese per conoscere al meglio, attraverso le voci dei protagonisti, la parte migliore di questa regione. L’evento, che avrà luogo nella Sala Napolitano del Palazzo Municipale di Lamezia Terme, sarà già illustrato nell’inserto che uscirà domani con il Corriere delle Sera, con le interviste a presidenti di associazioni di volontariato e cooperative sociali e a personaggi di spicco in campo culturale, sociale ed artistico. L’invito è quello di partecipare all’incontro – comunicando la propria adesione all’indirizzo mail buonenotizieinviaggio@rcs.it- e di prendere parte ad una manifestazione di grande impatto mediatico che pone la Calabria sotto i riflettori nazionali. L’evento è stato organizzato in collaborazione con i CSV calabresi.