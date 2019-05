Tutto pronto per il Do di Malto Beer Festival

Un mese sembra lontano, ma invece ci siamo quasi e, a quel punto, sarà festa! Gli organizzatori del “Do di Malto Beer Festival” stanno mettendo a punto gli ultimi particolari per essere pronti, giorno 22 giugno, ad aprire le porte della Vecchia Fattoria a Belvedere Marittimo (CS), location perfetta, scelta per questo primo festival sulla birra artigianale della costa tirrenica cosentina.

L’idea della prima edizione del “Do di Malto Beer Festival” è di Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte, nata grazie alla sua passione per la birra. Degustatore e relatore di birra, co-fondatore (insieme a Giulia Secreti) del sito dodimalto.it, responsabile in Calabria per WhiskyClubItalia e fra i collaboratori della Guida alle birre d’Italia 2019 di SlowFood. Un’idea ambiziosa che si sta concretizzando con il supporto e la condivisione del progetto da parte di Marco Longo, socio di Giuseppe nella beer firm “Maltonauta”, e Davide Rosselli, che si occuperà degli aspetti burocratici e legali del festival.

Il 22 giugno dalle ore 12:00 si darà inizio al “Do di Malto Beer Festival” in un’ ampia area, palcoscenico ideale di quello che diventerà un appuntamento annuale, presente nelle agende degli appassionati e di tutti coloro i quali amano conoscere settori nuovi che possano regale belle esperienze, quelle da raccontare!

Costo di ingresso 10€ comprensivo di: 1 bicchiere serigrafato, 1 porta bicchiere e 4 gettoni.

La modalità di degustazione è basata sui gettoni. Ogni gettone costa 1€ e per ogni degustazione è richiesto un numero di gettoni che va da un minimo di 2€, a seconda della birra e della quantità richiesta (15cl o 30 cl).

Sono inoltre previsti cinque laboratori :

ore 12:30 Pasta Calabrese con Giulia Secreti (su prenotazione, max 20 persone)

ore 14:00 Barbecue con William Panzino di Gustu (su prenotazione, max 30 persone)

ore 15:30 Home Brewing con Beerstream (su prenotazione, max 30 persone)

ore 17:00 Presentazione Ufficiale di Trip in Barrique con Giovanni Gagliardi (dedicato alla stampa e agli addetti al settore)

ore 18:30 Cocktail&Beer con Gianfranco Cacciola di Barjonio Cocktails (su prenotazione, max 20 persone)

Costo dei laboratori: 1 laboratorio 8€, 2 laboratori 15€, 3 laboratori 20€, 4 laboratori 25€

I produttori di birra che hanno sposato da subito l’iniziativa dando conferma della propria presenza saranno: De Alchemia da Saracena (CS), Maltonauta da Cosenza e Limen da Siderno in provincia di Reggio Calabria.

Tanta birra diversa e particolare, esclusivamente made in Calabria che sarà accompagnata e abbinata a del buon cibo degli stand gastronomici presenti al Festival. Tutto pensato per far “impazzire di gioia” le papille gustative di coloro i quali con la loro presenza daranno conferma dell’importanza dell’evento. Ma buona birra e buon cibo sono orfane senza buona musica. Al “Do di Malto Beer Festival” sarà garantita con gli Skalo76!