Terapia della bambola, la “Ra.Gi.” promuove un corso a Catanzaro con Ivo Cilesi

Condividi

La Terapia della bambola, la Doll Therapy, come terapia non farmacologica pensata in via specifica per persone con demenze al fine di migliorarne la qualità di vita e di diminuire l’uso di farmaci: questo il tema del corso di formazione promosso dall’associazione Ra.Gi. e in programma a Catanzaro il 15 giugno nella sede della stessa associazione, in viale Magna Grecia 75/21. Il corso è a numero chiuso per un massimo di venticinque persone ed è rivolto alle professioniste e ai professionisti che si occupano a vario titolo di relazioni di aiuto. Ci si potrà iscrivere entro il 10 giugno per come indicato sul sito www.associazioneragi.org.