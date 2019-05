Taurianova – Presentazione del libro “Non ho un sogno”

Condividi

Continuano le attività che vedono impegnata la vasta rete di Associazioni di Taurianova nella promozione del libro e della lettura.

In attesa di vivere la tre giorni di “Taurianova legge. Festa del libro e della lettura” terza edizione, che si terrà dal 17 al 19 maggio, in programma, nell’ambito del progetto promosso dal Comune di Taurianova, venerdì 10 maggio, alle ore 11.00, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Gemelli Careri di Taurianova, la presentazione del libro “Non ho un sogno” di Fabio Bacile di Castiglione, a cura dell’Associazione multiculturale Mammalucco.

L’evento – che vedrà il coinvolgimento delle quarte e quinte classi dei vari indirizzi di studi – è stato organizzato con la collaborazione dell’Istituto Gemelli Careri, della Consulta delle Associazioni e della società civile di Taurianova e della casa editrice emersioni diretta da Michele Caccamo, poeta e scrittore taurianovese, che ha donato in omaggio 150 copie del volume agli studenti che parteciperanno all’incontro.

Strutturato per lo più sotto forma di dialogo, Non ho un sogno è un romanzo «istintivamente “filosofico”»: così lo definisce nella prefazione il noto critico letterario Renato Minore. La trama racconta il tentativo di esistenza di Diego, appena diplomatosi e in cerca della sua strada. Quasi nulla viene narrato: sono i pensieri e le parole del protagonista e degli altri personaggi a fare evolvere la storia. Come per un cammino iniziatico, le difficoltà di comunicazione con la famiglia, l’idealizzazione del padre con la conseguente uccisione del suo mito, le amicizie sbagliate e l’angoscia per il proprio futuro porteranno il giovane a rifugiarsi nell’alcol e nella droga, rifuggendo la vita; ma l’amore, la bellezza e la saggezza di un misterioso personaggio lo condurranno verso la rinascita.

All’incontro di venerdì, dopo i saluti del dirigente scolastico Pietropaolo Meduri, converserà con l’autore Filippo Andreacchio, presidente della Consulta delle Associazioni e della società civile di Taurianova.

Fabio Bacile di Castiglione, salentino, è autore dei titoli Vita (Gruppo Albatros il Filo); Grafici di borsa (Salento Books) e 7 pagine bianche (Salento Books), da cui è stato realizzato un adattamento teatrale per la regia di Salvatore Della Villa.

Ha restaurato l’antico e suggestivo ipogeo Bacile di Spongano al fine di ospitare al suo interno mostre d’arte, concerti, spettacoli teatrali e presentazioni di libri.