Sulpi: “1° maggio quale festa per i lavoratori della sanità e per l’ammalato?”

I cittadini della Piana di Gioia Tauro si sentono sull’orlo di un precipizio, essendo coscienti del fatto che la nostra sanità pubblica è monca in alcuni servizi essenziali (TAC/RMN) e non riesce a fare mirate diagnosi in emergenza urgenza.

Una paura che potrebbe trasformarsi in tragedia quando, malauguratamente, il caso critico si dovesse affacciare al pronto soccorso di un ospedale privo di attrezzature adeguate perché guaste, vetuste e non sostituite per tempo. Tutti i giorni, da quando la TAC dell’ospedale di Polistena si è guastata per il troppo lavoro, sia il personale medico che quello infermieristico, si sentono esposti a rischi enormi di natura gestionale che compromettono la loro professione mettendo a repentaglio la vita stessa degli ammalati. Eppure non ci troviamo in un ospedale da campo, ma siamo in guerra continua con la burocrazia e la mala gestione di un’Azienda Sanitaria ammalata da oltre un decennio, dove nessuna cura è servita a farla guarire. Dalle nostre parti si dovrebbe protestare tutti i santi giorni e fermarsi soltanto quando ci sarà la fornitura di tutte le attrezzature nuove e di ultima generazione (vedi il privato convenzionato), nonché tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e socio sanitario, necessario a garantire la normale continuità nell’assistenza all’ammalato.

E’ da folli pensare che si possano raggiungere i livelli essenziali di assistenza con i piani di rientro e il blocco delle assunzioni che durano da 10 anni e dovrebbero essere prorogati per altri 5.

L’obbiettivo della sanità calabrese e di quella della Provincia di Reggio Calabria, non è quello di essere competitiva con le altre regioni del nord ma è quello di essere messa nelle condizioni ottimali, al pari del resto d’Italia, per poter curare i propri cittadini senza farli soffrire con i viaggi della speranza.

Eppure basta fornire l’essenziale: attrezzature necessarie per fare diagnosi in emergenza e tutte le figure professionali di personale necessario per assistere l’ammalato. Se non si garantiscono queste due esigenze lavorative basilari, si espone tutto il personale a un carico di lavoro improprio e a combattere il trauma o la malattia a mani nude con gli occhi bendati.

Le varie riforme del Sistema Sanitario Nazionale, dovevano avere come obiettivo quello di trasformare la sanità in azienda, con a capo un Direttore Generale, un Direttore Amministrativo e un Direttore Sanitario. Il Direttore Generale, di nomina del presidente della Giunta Regionale, a sua volta nomina i suoi due direttori Amministrativo e Sanitario ed ha il dovere di mantenere il buon andamento economico, amministrativo e tecnico funzionale dell’Azienda Sanitaria Provinciale che dirige. E’ fatto obbligo al Direttore Generale di nominare il Collegio dei Revisori. Questo collegio si occupa di verificare la tenuta della contabilità, le risultanze delle scritture contabili e l’esame del bilancio di previsione.

Insomma sulla carta è tutto a posto e ci sono gli strumenti per far funzionare la sanità come un’azienda obbligata a far quadrare i conti ed a crescere in qualità e in quantità nell’offerta dei servizi, invece la nostra Azienda continuamente fallisce. E pensare che questi Servizi sono diritti garantiti dalla Costituzione, quindi legati a obblighi, sia di natura contabile che politica ma non si è visto nessun politico/contabile pagare per il male fatto ai calabresi tutti. A pagare è ancora l’ammalato e i lavoratori degli ospedali.

IL SEGRETARIO REGIONALE S.U.L.P.I.

Giuseppe Gentile