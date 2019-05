Soverato – Premio meriti sportivi Comess a Cosentino, Pipicelli e Matozzo

Condividi

Nino Cosentino, Pino Pipicelli e Totò Matozzo sono i tre vincitori del Premio Comess 2019 per meriti sportivi.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta oggi pomeriggio presso il teatro comunale di Soverato, nel contesto del Congresso nazionale di Medicina dello Sport MedCenter presieduto dal dottor Domenico Mammone (presidenti onorari i professori Maurizio Casasco e Francesco Bilotta, presidente del comitato scientifico il professor Ludovico Magaudda). Cosentino, già presidente del Comitato regionale Calabria Lnd di calcio, vice presidente e presidente della Lega nazionale dilettanti, è stato premiato “per l’impegno nello sport e nel sociale, avendo ricoperto prestigiose cariche in ambito nazionale, e per il lavoro svolto nella sua carriera, sempre finalizzato alla crescita e allo sviluppo del calcio dilettantistico”. Pipicelli, già dirigente medico, stella d’argento del Coni e vice presidente nazionale Aniad, ha ricevuto il Comess 2019 “per il suo quarantennale impegno nel mondo dello sport in ambito nazionale e per la sua instancabile opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema del diabete e dello sport e sulla condizione degli atleti diabetici”. A Matozzo, fondatore e presidente della società sportiva di pallavolo femminile Volley Soverato, da dieci anni consecutivi in Serie A2, premio “per aver portato con grande passione e tenacia Soverato e la Calabria sui palcoscenici nazionali del volley femminile, diventando un punto di riferimento per tutto il movimento pallavolistico nazionale”. Il congresso si era aperto in mattinata con i saluti istituzionali del sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, del presidente dell’ordine dei Medici di Catanzaro, Vincenzo Ciconte, del presidente del comitato regionale Fmsi Sicilia, Gennaro La Delfa, del presidente regionale Coni, Maurizio Condipodero, del presidente regionale Lnd Figc, Saverio Mirarchi, e del presidente Aia Soverato, Pantaleone Procopio. Provider Ecm la Service Management di Monica Minervini.