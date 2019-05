Settimana della Bonifica e Irrigazione: incontro al Liceo Fermi a Catanzaro Lido

Condividi

Da domenica si sta svolgendo la Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione il tema conduttore per il 2019 è : “Acqua è…..”. Il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese- comunica il presidente Grazioso Manno, ha predisposto un programma che offre molta attenzione al modo scolastico concretizzando quindi i tanti percorsi didattici che il Consorzio porta avanti durante l’anno tra i quali l’alternanza scuola-lavoro, ma non solo, che il Consorzio sviluppa con gli Istituti superiori della provincia di Catanzaro. Tutto questo – aggiunge Manno per sensibilizzare sui grandi temi della prevenzione da frane ed alluvioni, dell’ottimale gestione dell’acqua, della salvaguardia dell’ambiente, della produzione di energia rinnovabile:concetti come sostenibilità ed economia circolare che sono già di casa fra i Consorzi di bonifica”. Grande attenzione viene dedicata allo stato delle risorse idriche, in particolare di quelle irrigue, da cui dipende il “made in Calabria” agroalimentare, e laddove il terreno è irrigato, ha un valore maggiore. Tra gli appuntamenti previsti il Consorzio segnale quello previsto per mercoledì 15 p.v. alle ore 9.00 presso il liceo E.Fermi a Catanzaro Lido dove ci sarà un incontro con docenti e studenti sul tema della Settimana della Bonifica e sull’attività del Consorzio. A relazionare sarà l’ing. Francesco Nisticò già dirigente dell’Ufficio Tecnico Consortile.”. Durante tutta la settimana ci saranno specifici punti di informazione, incontri con amministratori pubblici e visite agli impianti consortili. Uno particolare focus sarà dedicato al progetto presentato dal Consorzio e decretato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e del turismo a valere su Piano Nazionale di Sviluppo Rurale per un investimento di 5.205.964,00 di €uro in infrastrutture irrigue.