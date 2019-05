Condividi

Sabato 1 giugno all’Auditorium M.M. dei Poveri a Seminara (RC), “Sogna, prova, cresci”.

Mentre il mondo assiste alla continua migrazione verso Nord, c’è gente che decide di impegnarsi per cambiare il proprio Sud. Donne e uomini coraggiosi, dotati di talento e immaginazione, che hanno preferito restare, a volte tornare, e creare le opportunità per dare alla loro terra il valore che merita.

Queste persone racconteranno la propria esperienza al TEDxSeminara, un luogo dove si conosceranno idee e percorsi che hanno fatto e faranno crescere una terra dalle infinite risorse, per molto tempo influenzata dalla mano di pochi a scapito di molti.

Storie di un successo raggiunto con la passione e la tenacia di chi crede in un futuro diverso, possibile. Storie di ricercatori, imprenditori, artisti, attivisti e tanti altri, che ci racconteranno come un’idea si è trasformata in realtà e può essere fonte di ispirazione per chi vuole cambiare il paese, piuttosto che cambiare paese.

Sabato corso Barlaam diventerà un laboratorio a cielo aperto dove i maestri ceramisti di Seminara realizzeranno dal vivo le loro opere.