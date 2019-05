Scomparsa Pollichieni, il cordoglio di D’Agostino

Condividi

“Con la scomparsa di Paolo Pollichieni se ne va un pezzo importante di giornalismo calabrese”.

È quanto dichiara il consigliere regionale Francesco D’Agostino che prosegue: “Oggi è un giorno triste perché perdiamo un riferimento solido e di qualità, da sempre attento alle dinamiche più profonde e autentiche di questa regione. Una persona da anni in prima fila nella battaglia per una Calabria diversa e migliore. Alla famiglia, e dunque alla moglie e ai figli, e alla redazione del Corriere della Calabria, esprimo tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza, nella consapevolezza che il bagaglio di valori ed esperienza di Paolo Pollichieni non andrà perduto, ma continuerà a rivivere in quanti lavoreranno per una informazione vera e libera in Calabria”.