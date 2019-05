Santelli (FI): “Occhiuto ha agito per interesse pubblico”

Condividi

“L’avviso di garanzia a Mario Occhiuto riguarda un’accusa precisa : avrebbe preteso che la Regione finanziasse opere pubbliche per la città – scrive Jole Santelli – Non ci sono fatti o richieste di carattere personale”.

“Un finanziamento che, è opportuno chiarirlo, era già stato stanziato prima della giunta Oliverio.

Tutte le fasi relative ai finanziamenti pubblici sono state svolte con assoluta trasparenza, con conferenze stampa e anche momenti di forte polemica che sono sempre stati resi pubblici

Nel quadro generale dell’inchiesta emergono, invece, profili di responsabilità penale nei confronti di esponenti politici che avrebbero agito illecitamente proprio per far dacadere, come è accaduto, Occhiuto da sindaco di Cosenza, nel febbraio del 2016.

Non è assolutamente pensabile mettere insieme vittime e carnefici nello stesso calderone.

Mario Occhiuto ha agito per tutelare la sua comunità così come deve fare un Sindaco accorto e illuminato”.