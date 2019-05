San Roberto (RC) – Installate le nuove giostrine nel Parco Comunale

Condividi

Continua l’opera di miglioramento ed arricchimento degli spazi verdi pubblici promossa dall’Amministrazione Comunale di San Roberto, che ha installato in questi giorni, nuove giostrine all’interno del Parco Comunale, luogo di aggregazione e divertimento per grandi e piccini.

Scivoli, altalene e dondoli utili allo svago dei bambini della comunità. Il tutto in un contesto di ampio e curato verde facilmente raggiungibile per tutti.

Una scelta che certifica l’attenzione amministrativa rispetto alle esigenze della fascia dell’infanzia e che, in senso ampio, va a rappresentare un valido riferimento per le famiglie sanrobertesi.