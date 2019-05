San Giovanni in Fiore – Secondo appuntamento stagione teatrale comunale

Condividi

Secondo appuntamento questa sera, con la rassegna teatrale comunale promossa ed organizzata dall’assessorato alla Cultura, guidato da Milena Lopez.

Dopo il brillante inizio dello scorso 3 maggio che ha visto andare in scena al Cinema Teatro Italia la commedia Così fan tutte della compagnia I tre Barba, questa sera alle 21, sempre presso il Cinema Teatro Italia sarà la volta di Schnell della Compagnia I Teatri di Carta. Schnell! è un grido, un’esortazione a non perdere tempo, a mettersi in salvo. Schnell! è una storia d’amore, quello più profondo e autentico, che intreccia i fili delle vite di Beniamino, Maria, Duccio e Margherita sullo sfondo della seconda guerra mondiale. È una favola in cui viene narrata la storia di una famiglia divisa in due, in cui i protagonisti imparano a ridere e a sperare, nonostante tutto, per resistere a ogni distruzione. Schnell! è la favola di un uomo alla ricerca della felicità e di una donna che, per amore, trova il coraggio di cambiare il suo destino trasformandolo per sempre. È la favola di un bambino che soltanto l’amore del padre può proteggere e salvare dall’inferno più terribile di tutti i tempi, l’olocausto. Il lager raccontato in scena rappresenta tutti i campi di concentramento del mondo, di qualunque tempo e di qualunque luogo. La storia è quella di una famiglia spezzata che lotta per sopravvivere alla barbarie umana difendendosi con l’amore. Lo spettacolo è un inno alla vita che, anche nelle situazioni più brutte, sa essere meravigliosa.

Per il terzo anno consecutivo – ha affermato l’Assessore Lopez – abbiamo voluto promuovere una rassegna teatrale comunale, con la convinzione che il teatro sia fondamentale per la formazione culturale di una comunità. Abbiamo lavorato tanto nel tentativo di far quadrare i conti senza rinunciare alla qualità degli spettacoli proposti e pensiamo di avere fatto un buon lavoro. In cartellone siamo, infatti, riusciti ad ospitare 5 spettacoli importanti, molti dei quali sono il frutto di progetti originali e coraggiosi. Al fine di dare a tutti la possibilità di godere di questi momenti di cultura e di svago, perché il teatro è anche luogo di incontro, abbiamo, inoltre, proposto costi accessibili a tutti. Per gli studenti, in particolare, abbiamo proposto un abbonamento di 10 euro. La speranza e l’augurio, vista la buona affluenza di pubblico registrata già al primo appuntamento di venerdì tre maggio, è di poter fare sempre di più e meglio in futuro.