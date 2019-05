San Donato (Cs) – Bando per rifugio di Piano Lanzo

Condividi

Baricentrico per la sua posizione prossima all’autostrada ed al centro abitato, nel cuore del Parco Nazionale del POLLINO, il Rifugio di PIANO LANZO rappresenta una delle leve strategiche per la promozione dei turismi montano, naturalistico e sportivo per l’intero territorio.

Sci da fondo, trekking, mountain bike, micologia, fotografia, paesaggio, natura, sentieri da vivere. Sono, queste, le declinazioni e le proposte ricettive sulle quali può e deve essere costruito e condivido l’appeal della destinazione turistica di SAN DONATO DI NINEA.

È quanto dichiara il Sindaco Jim DI GIORNO dando notizia della pubblicazione dell’avviso per l’affidamento del RIFUGIO di PIANO LANZO.

Continuiamo ad essere fermamente convinti – aggiunge il Primo Cittadino – che la valorizzazione delle risorse autoctone ed in primis della montagna rappresenti la strada maestra da seguire per costruire occasioni di crescita durevole ed economica del territorio.

RIFUGIO PIANO DI LANZO. – Favorire attività del settore turistico-ricettivo-ambientale che mirino alla valorizzazione e alla fruizione della montagna. Assicurare un punto di ristoro e di ricettività per i flussi turistici che fruiscono e amano frequentare questa porzione del Parco Nazionale del Pollino. Salvaguardare la struttura dall’abbandono per inutilizzo e da possibili atti di vandalismo. – Sono, questi, i principali obiettivi che si intendono perseguire con l’affidamento in concessione del rifugio. È di 12 anni il periodo della concessione della struttura strategica. Il canone annuo, da porre a base d’asta, è, invece, di 5 MILA EURO. La gara sarà a procedura negoziata tra le imprese che hanno manifestato interesse alla partecipazione rispondendo al precedente avviso esplorativo.

FABBRICA DI PELLET – Pubblicato anche un altro bando. Destinatario di interventi per l’efficientamento energetico, l’edificio in contrada OMBRECE è dotato di un impianto a pompa di calore per la climatizzazione e i servizi connessi della struttura. Gli operatori economici iscritti al MEPA di CONSIP SPA, in possesso dei requisiti, possono presentare le proprie offerte entro le ORE 12 di MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 sulla piattaforma.