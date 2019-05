San Costantino Calabro, grande successo per la quarta edizione di “Bimbimbici 2019”

Condividi

Oltre le più rosee aspettative la quarta edizione Bimbimbici 2019, organizzata dal gruppo Fiab San Costantino Calabro Bicinsieme Paesaggi in Movimento , guidato da Raffaele Mancuso . Un gruppo che ha già dato dimostrazione di saper organizzare ogni evento con grande passione tanto da rendere straordinario ogni singolo momento. Momenti di festa e di gioia quelli vissuti domenica 19 maggio a San Costantino Calabro, Manifestazione riuscitissima grazie al prezioso impegno e alla fattiva collaborazione dei componenti questo gruppo che si sono spesi per regalare a tutti i bambini presenti piacevoli e gioiosi momenti insieme. Una meravigliosa manifestazione animata sapientemente dal gruppo “La Marakella” che unitamente ai personaggi Walt Disney hanno saputo regalare a tutti grandi e piccini gioia e allegria. I volti gioiosi dei bambini, sono la testimonianza reale di quanto si siano divertiti nell’ aver trascorso una mattinata in bicicletta in compagnia dei propri amici. Bimbimbici è una campagna nazionale ideata e promossa da FIAB (Federazione italiana Ambiente e Bicicletta) volta ad incentivare la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. Bimbimbici vuole sollecitare la collettività ad una riflessione generale sulle necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani. L’iniziativa intende perciò riaffermare il tema della sicurezza dei più piccoli negli spostamenti quotidiani, educando i bambini all’uso della bicicletta, e coinvolgere il mondo della scuola attraverso specifici percorsi didattici. “Che bello sarebbe se potessi vedere tutti questi bambini andare a scuola in bicicletta”, commenta soddisfatto Raffaele Mancuso, non è poi cosi difficile, basta credere nell’ utilità e nell’ importanza di tutto ciò.L’ allegra pedalata ha inizio alle ore 10,00 con il saluto del Sindaco Nicola De Rito, del Presidente della Provincia Salvatore Solano e della responsabile provinciale del Cip Elisabetta Carioti, comitato paralimpico italiano, che hanno espresso parole di lode per gli organizzatori che con questi eventi, ben organizzati, danno lustro all’ intera comunità di San Costantino Calabro e dell’intero territorio della Provincia e applaudono alla bella iniziativa che si sta svolgendo contemporaneamente in altre città d’ Italia. Ed eccoci al via, sono davvero in tanti e gioiosi, con in dosso la maglietta celebrativa dell’ evento, festosi, desiderosi di mettersi alla prova, dimostrando anche una sana e pura competizione, scortati dalle moto della Polizia Stradale che dopo le vie del paese si inoltra verso le campagne circostanti, attraverso le verdi terre raggiunge il tracciato dove un tempo passava la littorina fino ad arrivare nel vicino comune di Ionadi. Da qui, dopo un fresco ristoro offerto dall’Amministrazione Comunale di Ionadi, presente con gli assessori Giuseppe Lo Bianco e Nicoletta Corigliano si riparte per raggiungere il punto di partenza, dove ad attendere i bambini ci sono tutti i genitori visibilmente soddisfatti nel vedere i propri figli gioiosi e felici. Qualcuno dice, “non puoi comprare la felicità, ma se compri la bicicletta sei già a buon punto”. L’ arrivo al traguardo segna un momento importante ed emozionante per i bambini i quali tutti indistintamente vengono premiati con una medaglia celebrativa dell’ evento, da sempre a fianco di ogni manifestazione sportiva con particolare attenzione per i piu’ piccoli. Grande la sensibilità da parte degli sponsor che hanno sentito e sostenuto considerevolmente la bella iniziativa BIMBIMBICI, dimostrando nel contempo grande sensibilità per queste iniziative che vedono coinvolti i bambini. Bisogna dare atto che la buona riuscita di questi eventi passa appunto dalla sensibilità di ogni singolo sponsor che pone incondizionata fiducia negli organizzatori e che puntualmente non viene disattesa. Il buffet finale, offerto dalle caffetterie pasticcerie Il Pasticcino, Le Papillon , La Deliziosa, chiude la Quinta edizione della manifestazione Bimbimbici 2019, tra le urla di gioia dei bambini che fanno da colonna sonora alla bella e riuscita manifestazione. Sicurezza, divertimento e passione, questo lo slogan dell’allegra pedalata, che ha visto la massiccia partecipazione di tanti bambini, e che hanno potuto pedalare in sicurezza grazie ai competenti e sempre collaborativi gruppi di volontari Enova di San Costantino Calabro ed Agriambiente di ViboValentia, gruppi che hanno presidiato ogni angolo del percorso. E’ doveroso ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito energicamente e preziosamente a rendere speciale e memorabile l’ edizione 2019 di Bimbimbici, aver regalato a tutti i bambini questi momenti di felicità puo’ essere per tutti motivo di soddisfazione, e per aver sicuramente imparato qualcosa anche da loro.