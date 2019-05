Rende: la Cgil promuove incontro tra i candidati a sindaco

Condividi

Lunedì prossimo, 13 maggio, alle 17 presso l’Hotel Europa di Rende si terrà un incontro pubblico promosso dalla CGIL di Cosenza con i candidati alla carica di Sindaco di quella Città, in vista delle elezioni amministrative previste per il 26 maggio.

Si tratta di una tradizione ormai consolidata della nostra Organizzazione, in occasione delle tornate elettorali, di confrontarsi con i candidati a Sindaco nell’area urbana, confronto che sin qui si è sempre svolto all’interno delle sedi sindacali, mentre stavolta abbiamo scelto la modalità di un dibattito aperto al pubblico. Ciò per consentire ai candidati di illustrare in modo semplice e sintetico le loro posizioni su talune tematiche che riteniamo essere di particolare interesse per le cittadine ed i cittadini rendesi che, con l’occasione, potranno acquisire ulteriori informazioni sui programmi di quanti hanno inteso proporsi per guidare Rende nel prossimo futuro. L’invito è stato rivolto, ovviamente, a tutti e nove i candidati e la CGIL confida nella loro presenza, dalla quale emergerà naturalmente la differenza di posizioni. Al tempo stesso si augura una partecipazione ampia dei cittadini, vista l’importanza della consultazione elettorale, che di fatto avrà ricadute sull’intera aerea urbana. Le scelte amministrative del Sindaco che sarà eletto a Rende, infatti, contribuiranno, insieme a quelle delle altre comunità limitrofe, ad orientare lo sviluppo di un territorio assai più ampio e la crescita di una collettività che già da tempo si sente “costretta” negli spazi spesso angusti dei confini comunali e coinvolta, al contrario, in una dimensione diversa, seppure non formalizzata, dalle quale ci si attende innanzitutto il miglioramento complessivo delle condizioni di vita.