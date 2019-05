Rende – Incontro con il rettore di Salerno candidato alle europee della Lega

Condividi

Aurelio Tommasetti, rettore dell’Università di Salerno, candidato della Lega alle elezioni europee, sarà a Rende domenica alle ore 18,00 all’Hotel San Francesco per partecipare a un incontro su Sud e Europa, a cui interverranno, tra gli altri, il candidato sindaco di Rende Sergio Scalfari, l’imprenditrice Adele D’Alessandro e il docente dell’Unical Spartaco Pupo.

Il tema scelto per il dibattito è: “Ci vogliono sfaticati, furbi, emigranti”.

Tommasetti è tra i candidati italiani più autorevoli della compagine salviniana, con un curriculum di tutto rispetto: laurea a 22 anni in Economia e Commercio alla Federico II, professore ordinario a 38 anni e ora rettore, a soli 52 anni. Si è distinto per aver portato l’ateneo di Fisciano ad alti livelli di qualità. Nel 2018, quello di Salerno è stato il secondo ateneo in Italia per incremento dei fondi ministeriali, e ha potuto assumere quasi 100 nuove persone ogni anno, grazie proprio alla virtuosa gestione delle risorse. Ora Tommasetti, liberale, sceglie il progetto nazionale di Salvini per conquistare un posto nel Parlamento Europeo al motto di “Prima il Mezzogiorno”.