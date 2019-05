Rende – Il sindaco riconsegna domani alla città la scuola materna di Via Vanni

Condividi

Domani mattina (21 maggio) alle 11.00 giornata importante per la scuola materna del centro storico di Rende in via Domenico Vanni.

Una scuola materna che sarà riconsegnata ,dal sindaco di Rende Marcello Manna, alla città riqualificata grazie ad un finanziamento regionale con lavori di ristrutturazione per 500 mila euro. E’ stato realizzato un cappotto termico esterno con relative finiture, la sostituzione degli infissi esterni, la rimozione di pannelli di chiusura verticali e l’istallazione di panelli coibentati isolanti. E poi ancora il lavoro è proseguito con l’adeguamento parziale degli impianti elettrico, termico, anticendio e la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare termico. Ricordiamo che durante i lavori è stata riscontrata e rimossa la presenza di panelli di cemento amianto nella tompagnatura perimetrale e nei divisori interni.