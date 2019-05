Rende (Cs) – Sopralluogo del sindaco Manna per i lavori nella sala consiliare

Condividi

Sopralluogo ieri mattina per il sindaco di Rende Marcello Manna nella sala consiliare. Il primo cittadino si è detto soddisfatto per come stanno proseguendo i lavori: “ho visto con piacere che tutto sta andando per il verso giusto. La Città di Rende a breve riavrà la sala consiliare funzionale, accogliente e pronta ad ospitare i futuri consigli comunali”.

Sono giornate intense per il sindaco di Rende Marcello Manna quotidianamente segue da vicino gli ultimi lavori che stanno ultimando. Tre tra tutti. Non solo la sala consiliare, ma anche la nuova sede della protezione civile dove, è imminente l’inaugurazione e la rotatoria del Marco Lorenzon. Il sindaco di Rende Manna vuole consegnare alla città opere programmate da tempo e concretizzate in tempi brevi. E poi ci sono i cantieri in Viale dei Giardini e a breve apriranno quelli di Villaggio Europa. Nei prossimi giorni, invece, lo stesso sindaco accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici Pino Munno, andrà nel cantiere appena aperto del palazzetto dello sport di Villaggio Europa. Opera, quest’ultima, che ha rischiato di restare una cattedrale nel deserto, ma con il finanziamento sulle aree degradate questa amministrazione è riuscita a far ripartire i lavori e anche il palazzetto dello sport, come del resto il parco acquatico sono opere che portano la firma di un sindaco che da buon amministratore ha completato opere non sue.