Rende (Cs)- Domenica la Fip Calabria scende in campo

Condividi

La Fip Calabria scende in campo: domenica 26 maggio 2019, presso il PalaCus “Bucci” di RENDE (CS), si svolgeranno le finali regionali 3×3 under 18 maschile e femminile, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Seguendo i dettami della Federazione centrale con la voglia di valorizzare al meglio la nuova disciplina olimpica del gioco del basket a metà campo (la disciplina esordirà durante le Olimpiadi di Tokyo 2018), anche la Calabria scende in campo.

La manifestazione federale è riservata ai nati dal 2001 al 2002.

Al momento risultano iscritte le seguenti squadre per la competizione maschile: Cus Cosenza, Bim Bum Basket Rende, Centro Basket Catanzaro,Cestistica Gioiese,Vis Reggio,Nuovo Basket Soverato,Vibo

Basket Pellaro.

Nella competizione in rosa, invece, risultano le seguenti squadre iscritte: Centro Basket Catanzaro, Chicos Cosenza e Lumaka Basket.

Le vincenti di entrambe le categorie, saranno ammesse alla Finale Nazionale che si svolgerà in Puglia dal 28 al 30 giugno 2019.