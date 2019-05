Regione, lavori Seconda Commissione bilancio programmazione

Condividi

La seconda Commissione Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero, presieduta dal consigliere Giuseppe Aieta, ha approvato, con il voto contrario del consigliere Orsomarso, la proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale: “Bilancio di previsione 2019/2021 dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Regione Calabria.

Sul punto, sono stati auditi il commissario Aterp Calabria Ambrogio Mascherpa e, per il Dipartimento Lavori pubblici, Marisa Giannone.

Con l’astensione dei consiglieri Greco ed Orsomarso, l’organismo consiliare ha inoltre dato parere favorevole alla proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta sul riordino dell’organizzazione turistica regionale (approvazione proposta di Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021). La proposta è stata illustrata dal dirigente generale reggente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo, Sonia Tallarico.

Ancora, con il voto contrario del consigliere Orsomarso, è stato dato parere favorevole alla proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Nel prosieguo dei lavori sono state approvate all’unanimità quattro proposte di legge: quella a firma dei consiglieri Sergio e Greco in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali; quella di iniziativa del consigliere D’Acri Modifica dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11; ancora la proposta di legge a firma dei consiglieri Gallo e Giudiceandrea Soggetti attuatori in materia di invecchiamento attivo e la proposta del consigliere Mirabello “Interventi per l’assistenza a favore dei ciechi pluriminorati.

La seduta si è conclusa con il parere favorevole (voto di astensione del consigliere Orsomarso) della proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale sugli interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo in Calabria.