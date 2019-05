Reggio Calabria – Le Muse, si rinnova l’evento degli artisti

Condividi

“Un appuntamento che si rinnova per il decimo anno consecutivo”. E’ l’“Evento degli Artisti”, manifestazione nata, 10 anni fa su idea dell’Associazione Culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria, con il suo presidente prof. Giuseppe Livoti, e divenuta con il tempo un vero e proprio evento regionale che sin da subito è stato condiviso da associazioni ed esperti d’arte ed ha visto la collborazione per la città di Catanzaro dell’artista Marisa Scicchitano presidente dell’associazione Arte Club Accademia e di Anna Lauria per la città di Cosenza presidente del’associazione Aglaia.

Giuseppe Livoti ricorda come tale idea è il frutto di un lavoro di gruppo: — siamo stati i primi in Calabria a fare questo evento ed i 10 anni di duro lavoro sul territorio regionale dimostra la nostra perseveranza. In questo caso un grazie all’attento sindaco di Taverna dott. Sebastiano Tarantino aperto ad eventi con protagonisti gli stessi artisti calabresi, dimostrando così una rete di idee e di valori.

Un collegamento, non ideale, ma reale, con la Calabria intera, ecco perché, coinvolti in questa nuova avventura ci sono operatori culturali, pittori, scultori, fotografi che, in nome dell’arte, ogni anno, si riuniscono per un momento di Fede e di Speranza per il futuro.

Una manifestazione –condivisa- dunque, che trova anche in questo rinnovato evento il grande aiuto anche delle amministrazioni locali poiché di volta in volta l’evento si svolge in una località diversa, ogni anno, divenendo per un giorno, capitale dell’arte calabrese, un punto di riferimento per parlare e discutere, all’interno di un convegno e di un momento istituzionale con una solenne celebrazione eucaristica.

Dopo le sedi importanti ed autorevoli che hanno ospitato tale evento dal complesso Monumentale del San Michele di Vibo Valentia, alla chiesa del San Giovanni di Catanzaro, alla chiesa di Santa Maria della Consolazione di Altomonte, alla Cattedrale di Rossano alla Chiesa Matrice di Tiriolo al Castello di Morano Calabro ed ancora Amantea o ancora Soveria Manuelli, quest’anno tutto si svolgerà presso la storica cittadina di Taverna

comune della provincia di Catanzaro, situato ai piedi della Sila Piccola e patria natia del celebre pittore seicentesco Mattia Preti.

Alle ore 11 ci sarà presso la Chiesa e Complesso Monumentale del San Domenico la Santa Messa presieduta dal parroco Don Maurizio Franconiere. Successivamente i partecipanti all’evento visiteranno la mostra: MAESTRI DEL SEICENTO – “Forme magnifiche” e “gran pieghe dé panni” Modelli e riflessi della maniera di Mattia Preti a Napoli, evento che orienta il visitatore all’inusitato e affascinante percorso espositivo nelle sale di Palazzo San Domenico, ricostruito, attraverso le opere di Maestri quali: Azzolino, Beinaschi, Brandi, Cavallino, Di Maria, Domenichino, Giordano, Lanfranco, Solimena, Spadaro, Stanzione e lo stesso Mattia Preti, l’ambiente artistico vissuto intensamente dal Cavalier Calabrese, in anni di formidabili esperienze formative, caratterizzati anche dallo stretto rapporto di committenza, proficuamente instaurato dall’antico sedile di nobiltà di Taverna.

Nel pomeriggio alle ore 16,30 presso il Palazzo Municipale ci sarà lo scambio dei gonfaloni ed il saluto con il primo cittadino dott. Sebastiano tarantino mentre con le associazioni organizzatrici inaugurerà, la mostra “SUDARTE”, collettiva d’arte con artisti calabresi, utile a capire qual è lo stato dell’arte attuale nei nostri territori, spazio espositivo che si potrà visitare fino al 22 maggio. L’inaugurazione prevede vari interventi ed una mostra di più di 20 artisti che racconteranno aspetti del nostro tempo con un occhio indagatore ed introspettivo il loro viaggio pittorico, scultoreo, fotografico, poetico.

Alla manifestazione prenderanno parte Giuseppe Livoti, Marisa Scicchitano, Anna Lauria, tratteranno il tema del rapporto tra arte e società oltre la presenza di autorità dell’amministrazione comunale e della pro loco. Alla collettiva d’arte partecipano tra gli altri: Lia Antonini – Jesa Aroma – Rosa Barberio – Carolina Battistiol – Cristina Benedetto – Mirella Bruni – Pierfilippo Bucca – Pina Calabro’ – Daniela Campicelli – Maria Teresa Cereto – Ornella Cicuto – Graziella Colistra – Maria Curatolo – Nicola De Luca – Angelo Di Lieto – Vincenzo Elia – Maurizio Fulginiti – Mimma Gallelli – Anna Lauria – Francesco Logoteta – Adele Leanza – Carmen Lietz – Manuela Lugarà – Ileana Mauro – Angelo Meduri – Santina Milardi – Anna Palermo – Grazia Papalia – Wilma Pipicelli – Domenico Pullano – Tony Ragona – Raffaele Santoro – Marisa Scicchitano – Gabriella Sestito.