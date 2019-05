Reggio Calabria – Il programma “Maggio dei libri”

Condividi

Da giovedi 2 a mercoledì 29 maggio 2019 presso la Biblioteca comunale “Pietro De Nava” sarà allestita la

Mostra “Bicentenario della nascita Diego Vitrioli”.

Di seguito il programma “Maggio dei libri”.

Giovedi 2 maggio 2019 – ore 16,30 Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

Italia Nostra sezione di Reggio Calabria

Umberto Zanotti Bianco tra l’Italia e la Russia

Presentazione libro di Laura Venniro

a cura del Prof. Pasquale Amato – Storico e Docente Universitario

Venerdi 3 maggio 2019 – ore 16,30 Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS

Ciclo LA FILOSOFIA DELLA DANZA COME STILE DI VITA: MUSICA, DANZA E POESIA

Con video proiezioni

Relatrice: Dott.ssa Sabrina Versaci – Scienze Politiche – Maestro Tecnico Federale di Danze Standard e Latino-americana – C. O. del CIS

Lettura: “RITORNA LORELEY ALTA MAREA” (Lorca – Jimenez – Pessoa – Borges – Unamuno Quasimodo Rodolfo Chirico) con Loreley Rosita Borruto e Clelia Montella.

Lunedì 6 maggio 2019 – Ore 16.30 – Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS

34 Anno Premio Mondiale di Poesia “Nosside” e la sua antologia 2017-2018 – EdizioneMedia & Books

Relatore Prof. Pasquale Amato – Storico e Docente Universitario – Presidente Fondatore del Premio

Interventi dell’Editore Santo Strati e dei partner

Mercoledì 8 maggio 2019 – Ore 16.00 / 17.00 – Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

AMARE LA LETTURA ATTRAVERSO UN GESTO D’AMORE:

UN ADULTO CHE LEGGE UNA STORIA

Ritroviamoci #abassavoce nei pomeriggi di lettura dedicati ai bambini,

di età compresa dai 3 ai 6 anni, accompagnati da genitori, nonni, zii, tate…

Con le volontarie NpL

Ore 16.00 (5-6 anni) – Ore 17.00 (3-4 anni)

La partecipazione alle letture è libera e gratuita

Giovedì 9 maggio 2019 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

Incontro con l’Autore Pina De Felice ‘A LUMERA (Città del Sole Edizioni)

Interviene la Prof.ssa Francesca Neri.

Letture a cura di Biagio D’Agostino e Marilù Laface.

Sarà presente l’Autore.

Lunedì 13 maggio 2019 – Ore 16.30 – Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS

Tavola rotonda di filosofia e Letteratura del Comitato Scientifico CIS

GLI INTELLETTUALI E IL NAZISMO

PRIMO LEVI “SE QUESTO È UN UOMO” nel centenario della nascita

Modera: Chiar.ma Prof. Paola Radici Colace – Professore Ordinario di Filologia Classica Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne- Università di Messina – Presidente Onorario, Direttore Scientifico CIS e Responsabile della Sezione “Teatro Antico e Moderno”

Intervengono: Dott. Filippo Aragona – Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di R. C.

Prof.ssa Mila Lucisano – Docente di Italiano e Latino Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di R. C.

Prof.ssa Emilia Serranò – già docente di Filosofia

Giovedì 16 maggio 2019 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

Incontro con l’Autore Carlo Morabito VALERIA E IO/

Autobiografia di un Amore Eterno (Bottega Editoriale)

Intervengono il Prof. Gianfranco Neri e la Prof.ssa Francesca Neri.

Introduce la Prof.ssa Pina De Felice, Responsabile Poesia Associazione Anassilaos.

Letture a cura di Marilù Laface

Lunedì 20 maggio 2019 – Ore 16.30 – Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS

“… mirabile e celeste fu Leonardo (…) e la fama del suo nome tanto s’allargò, che non solo nel suo tempo fu tenuto in pregio, ma pervenne ancora molto più ne’ posteri …” (Giorgio Vasari)

RICORDANDO LEONARDO

PITTORE, SCULTORE, ARCHITETTO – NEL QUINTO CENTENARIO DALLA MORTE

Con video proiezione

Relatrice: Prof.ssa Francesca Paolino – Già Prof. Associato di Storia dell’Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Componente Comitato Scientifico CIS

Giovedì 23 maggio 2019 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

Omaggio a Primo Levi (1919-1987) nel Centenario della nascita.

Interviene il Prof. Antonino Romeo.

Letture dalle opere dello scrittore a cura degli Amici Lettori di Anassilaos

Lunedì 27 maggio 2019 – Ore 16.30 – Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS

IL MANIFESTO DELLA TRANSDISCIPLINARITA’

A cura di Emanuela Bambara – Armando SicilianoEditore

Relatrice: Ch.ma Prof.ssa Paola Radici Colace – Professore Ordinario di Filologia Classica Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne- Università di Messina – Presidente Onorario, Direttore Scientifico CIS e Responsabile della Sezione “Teatro Antico e Moderno” – Sarà presente la dott.ssa Emanuela Bambara – Dott. di Ricerca in Filosofia – Università di Messina – Funzionario al Museo Archeologico Nazionale di R. C. – Giornalista professionista culturale

Giovedì 30 maggio 2019 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

73^ ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA 1946-2019.

Cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica e documentale dedicata alla Fondazione della Repubblica Italiana a cura di Giuseppe Diaco.

Interviene il Prof. Antonino Romeo.

Introduce il Dott. Luca Pellerone, Presidente Anassilaos Giovani.