Reggio Calabria – Il programma della “Notte Bianca della legalità”

L’Associazione Nazionale Magistrati, d’intesa con il MIUR, nell’ambito delle iniziative previste dalla Carta d’Intenti rinnovata lo scorso 27 novembre 2018, organizza ogni anno

la Notte bianca della Legalità che si svolge nei Tribunali delle città aderenti, i quali, durante la giornata, sono aperti a centinaia di studenti delle scuole secondarie di primo e

secondo grado che vengono coinvolti in attività didattiche e seminariali guidate da magistrati, esponenti delle forze dell’ordine e personaggi dello spettacolo.

Quest’anno saranno 8 le città aderenti: Bari, Bologna, Sassari, Milano, Napoli, Potenza, Messina e Reggio Calabria.

PROGRAMMA NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA’

Uffici Giudiziari – Palazzo CE.DIR

Via Sant’Anna – II tronco

 ore 17.00 Saluti di benvenuto:

Gerardo Dominijanni, Presidente Giunta ANM Reggio Calabria, Luciano Egidio Maria Gerardis, Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Bernardo Petralia, Procuratore Generale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho, Procuratore Nazionale Antimafia

 ore 17.15 Suddivisione degli studenti nei gruppi di lavoro e inizio delle attività

seminariali all’interno degli uffici giudiziari

a. aula n° 1: Separazione e minori (Dott.ssa Epifanio)

b. aula n° 2: Recupero carcerati (Dott.ssa Tortorella)

c. aula n° 4: Immigrazione (Dott.ssa Amerio)

d. aula n° 5: La violenza di genere (Dott.ssa Bellini)

e. aula n° 6: Vita d’avvocato (Avv. Postorino)

f. aula n° 7: Legalità nella vita quotidiana (Dott.ssa Asciutto)

g. aula n° 9: Impegno e denuncia (Dott.ssa Crisafulli)

h. aula n° 11: Sostanze stupefacenti (Dott. Ponzetta)

i. aula n° 12: Crescere nella legalità: parole e immagini dell’anti

ndrangheta (Dott. Gaglioti)

j. aula n° 13: Criminalità organizzata e mitizzazione nel cinema e nella

musica (Dott. Ignazitto)

k. aula n° 14: Corruzione (Dott. Jacinto)

Nel cortile esterno:

attività laboratoriali rivolte agli studenti “Lenzuola della legalità” a

cura dei seguenti istituti: Licei Artistici Frangipane di Reggio

Calabria e Colao di Vibo Valentia, Istituto Piria di Reggio

Calabria coordinati dalle consulte studentesche

2) Stand delle Forze dell’Ordine:

1. Arma dei Carabinieri

 dimostrazione dei Carabinieri artificieri e antisabotaggio

con robottino

 rappresentazione di pattuglia A.P.I. (aliquota

antiterrorismo) riguardante la simulazione di un loro

intervento

 esposizione di un’auto veloce dell’aliquota radiomobile

di pronto intervento

 stand espositivo con materiale dei Carabinieri

2. Polizia di Stato

 stand espositivo

 visa Scanner utilizzato per l’assunzione delle impronte

durante il foto segnalamento delle persone

 metal detector per la ricerca di armi occultate

 visore notturno utile per la visione notturna dei luoghi

 monitor dove verranno proiettate delle immagini delle

varie attività e varie tecniche di laboratorio

 scena del crimine ed una unità mobile per analizzarla

attraverso il “Moving Lab” ed il “Fullback”

 laboratori mobili allestiti con una postazione completa

per il foto segnalamento e attrezzature per effettuare

sopralluoghi, verificare documenti falsi, prelevare

residui da polvere da sparo e campioni di DNA

3. Guardia di Finanza

 gazebo allestito con materiale espositivo del Corpo

 veicolo istituzionale della Guarda di Finanza, all’interno

del quale vi è installata una centrale operativa mobile

 dimostrazioni pratiche da parte delle unità cinofile del

Corpo, che verranno impiegate in attività di ricerca di

sostanze stupefacenti e tabacchi lavorati esteri in due

differenti scenari operativi: ricerca su bagagli e ricerca

su persone

4. Guardia Costiera

 stand espositivo e proiezione video

laboratorio ambientale mobile con personale che

illustrerà le capacità operative delle strumentazioni

presenti a bordo

Durante le attività esterne i ragazzi saranno intrattenuti da due studenti

moderatori, Luigi Lombardo e Raffaele Crocitti

 ore 18.30 Termine delle attività rivolte agli studenti, arrivo delle Autorità e piccolo

buffet offerto dall’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni

 ore 18.45 Esibizione musicale di Gero Premio “Musica contro le mafie” (2’’)

 ore 18.55 Saluti istituzionali del Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati

Pasquale Grasso

 ore 19.00 Proiezione del video in ricordo di tutti i magistrati caduti in servizio,

elaborato dall’Istituto Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio

Calabria con la collaborazione della sezione di Reggio Calabria dell’ANM

 ore 19.15 Talk-show con le scuole presenti in cui, le sotto indicate Autorità,

risponderanno alle domande formulate dagli studenti

coordina Gerardo Dominijanni, Procuratore aggiunto della Repubblica di

Reggio Calabria, Presidente Giunta ANM Reggio Calabria, interverranno:

David Ermini, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Maria Grazia Arena, Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Michele di Bari, Prefetto di Reggio Calabria, Carlo Morace, Avvocato

 ore 20.00 Performance musicale del cantante Lorenzo Fragola

 ore 21.00 Conclusione dell’iniziativa