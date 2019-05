Reggio Calabria – Il convegno “Con i bambini: esperienze di Comunità educante”

Condividi

Giorno 24 maggio, ore 9:30, presso il Consiglio Regionale della Calabria (Sala Monteleone) si terrà

il convegno dal titolo “CON I BAMBINI: esperienze di Comunità educante”.

L’incontro è promosso dai soggetti responsabili di alcuni dei progetti selezionati da “Con i

bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – ambiti di

intervento: “Prima Infanzia” (fascia di età 0-6) e “Adolescenza” (fascia di età 11-17).

Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum

Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da

parte dei minori.

L’I. C. di Motta San Giovanni – “Come un faro: abitiamo la Comunità educante”, Consorzio

Macramè -“Rizoma”, Comunità Progetto Sud – “Apptraverso la Calabria”, Civitas solis – “Crescere

in Calabria” rappresentano ampie ed autorevoli partnership di scuole (circa 30 su tutto il territorio

calabrese), Soggetti Istituzionali e del Terzo Settore che, secondo un approccio di comunità

educante, operano in stretta sinergia per creare nuovi ambienti e opportunità di apprendimento

all’interno delle strutture scolastiche e delle reti, promuovendo il protagonismo dei ragazzi e delle

loro famiglie.

Oltre alla restituzione delle buone pratiche attivate, gli interventi, come da programma allegato,

affronteranno i temi della povertà educativa in Calabria e della necessità di costruire un sistema

codificato e stabile di collaborazioni e condivisioni aperto a soggetti di natura pubblica e privata,

rivolto ai bambini e alle loro famiglie, pensando a loro non solo come destinatari dei servizi, ma

come attori attivi delle iniziative attraverso un processo di empowerment e responsabilizzazione,

superando fragilità di carattere economico, sociale, sanitario e abitativo.

L’iscrizione sarà curata dall’Ufficio Comunicazione del progetto “Come un faro: abitiamo la

Comunità educante” – Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni.

A tal fine, lo stesso Istituto ha predisposto una funzione per la registrazione dei partecipanti che

verrà attivata a partire dal 13 maggio 2019 accedendo al link:

https://docs.google.com/forms/d/1py4fLHPpt3nJ39KsQnU3WsXAl7yUpCLfNllteJ6fGVg/edit

La predetta funzione resterà aperta fino al 23 maggio 2019. Alla fine delle attività, ai partecipanti

sarà rilasciato un attestato.