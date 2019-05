Reggio Calabria – Due giorni di incontri alla Dante Alighieri

Condividi

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di concerto con il Dipartimento COSPECS (Scienze Cognitive Psicologiche Pedagogiche e degli Studi Culturali) e il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea organizzano due giorni di formazione-informazione sul tema: Social Work, Construction of Knowledge and Community Development Practice: A matter of perspective?

L’evento avrà inizio il 7 maggio alle ore 16.00 e si terrà presso l’aula magna dell’Università per stranieri di Reggio Calabria concludendosi l’8 mattina presso l’aula Giuliano (Aulario) a Messina.

Nell’ambito del Convegno si affronterà il tema della costruzione del sapere nel servizio sociale e nella pratica professionale.