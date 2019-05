Reggio Calabria – Consegna modelli Redditi PF/2019

Condividi

Si invita a diffondere la seguente comunicazione ai cittadini: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo110351.html

Da mercoledì 8 maggio p.v., presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune di Reggio Calabria sono in consegna, i modelli Redditi PF 2019-fascioli 1 e 2, con relative istruzioni, per la dichiarazione dei redditi anno 2018.

Il ritiro potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.