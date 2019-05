Reggio Calabria – Cerimonia di consegna del Premio “Gens Aurea”

Oggi 6 maggio 2019, presso l’auditorium “Nicola Calipari” del palazzo del Consiglio Regionale della Calabria in via Cardinale Portanova avrà luogo l’annuale cerimonia di consegna del Premio “Gens Aurea” conferito dall’associazione Centaurea onlus a personalità di spicco nel campo culturale, professionale e sociale.

l premio, giunto all’undicesima edizione, vuole essere un riconoscimento a “personaggi illustri della nostra terra”; quest’anno la scelta è caduta sulla giornalista e scrittrice Assunta Sarlo, autrice del libro “Ciao amore ciao – storie di ragazzi con la valigia e di genitori a distanza”, accurata disamina del fenomeno degli expat, giovani che scelgono percorsi di studio e lavoro all’estero, e delle ricadute sociali, familiari e soggettive in un mondo (del lavoro ma non solo) in continua evoluzione.

Anche quest’anno, la cerimonia di consegna del premio sarà preceduta dal seminario di Alessio Tavecchio, rivolto agli studenti degli istituti di istruzione superiore della città, con lo sviluppo e l’approfondimento dei consueti temi della prevenzione e consapevolezza nella realizzazione di sè.