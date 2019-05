Reggio Calabria – Boom di domande quota100 al patronato Acli

Condividi

Continua a crescere il lavoro negli uffici del Patronato Acli di Reggio Calabria per far fronte alle richieste di accesso alla pensione anticipata previste dalla nuova legge introdotta dal Governo.

Tante le consulenze erogate per Quota100. La novità di andare in pensione anticipatamente con 38 anni di contributi e 62 anni di età ha portato molti lavoratori a verificare la propria situazione, numerose richieste sono arrivate anche per Opzione donna, pensione anticipata per lavori usuranti e APe sociale.

I primi dati parlano di un’attività dell’ente quasi triplicata rispetto agli stessi mesi del 2018, un aumento previsto e studiato nei mesi precedenti l’approvazione del cosiddetto decretone e la definitiva trasformazione in legge che ha permesso di smaltire in maniera ordinata e puntuale i carichi di appuntamenti in tutte le sedi.

Un primo focus ricavato dai dati ci dice che i richiedenti di Quota100 provengono per una parte rilevante dal Pubblico impiego e in particolare dalla scuola e dagli enti territoriali. A questi dati va aggiunto il fatto che la richiesta e l’attivazione di quota 100 ha riguardato per il settore privato, in buona parte (circa il 70%) gli uomini, lavoratori che hanno una carriera contributiva più continua e lineare. Tra le molte richieste arrivate dal settore della scuola va segnalata invece la netta percentuale di donne, l’80% circa.

La partita su Quota100 e sulle altre modalità per andare in pensione prima, tra cui “opzione donna”, “lavoratori precoci”, “lavoratori usuranti”, “ape sociale”, non è affatto terminata e anzi, in prossimità delle finestre che man mano si apriranno nel corso dell’anno, si prevede una crescita delle richieste.

Per questo motivo, afferma il Direttore Giovanni Moscato, il Patronato Acli proseguirà con l’attivazione di linee di appuntamento dedicate per un servizio su misura, inoltre è già disponibile un test online di autovalutazione #inpensioneprima per una ricognizione della propria situazione.

È una prima verifica, conclude Moscato, che il cittadino può effettuare in completa autonomia sul sito www.patronato.acli.it, con una serie di informazioni finali utili a comprendere le eventuali soluzioni per andare in pensione prima, perché la pensione è un momento importante della vita e nulla va lasciato al caso.