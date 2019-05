Reggio Calabria – Appuntamento promosso dall’Anassilaos

Condividi

E’ stato dedicato al ricordo del poeta Nanni Balestrini il consueto incontro dei Poeti del Lunedì di Anassilaos presso la sede del Sodalizio reggino. Gli Amici poeti hanno ricordato insieme il poeta, scomparso in questi giorni , ripercorrendo le storiche tappe della sua vita, intensa di progetti poetici comprendenti anche la manipolazione e la contaminazione dei differenti linguaggi: scientifici, politici, giornalistici; i progetti nelle arti visive; la partecipazione al Gruppo ’63, e il continuum di progetti in divenire durati tutta una vita.Nell’ambito della riflessione e della ricerca di una poetica contemporanea sono stati letti alcuni dei capitoli tratti da Primo Libro: Le ballate della signorina Richmond 1974-1977, per l’esattezza il cap. I. Descrizione superficiale della signorina Richmond; il IX. Conversazione tra la signorina Richmond e Adele H. e Anna K. e il professor Cooper IX., il XV. Dissentendo con la Alice la signorina Richmond rischia lo sradicamento ma…, e alcune poesie tratte dall’archivio del sito Alfabeta2 dedicato al poeta Nanni Balestrini.Queste letture con il loro dirompente contenuto sono state oggetto di riflessione e discussione, avviando un vivace dialogo tra i partecipanti.