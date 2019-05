Reggio Calabria – Al via la 33° Edizione di Bicincittà

Condividi

La 33° edizione di Bicincittà è pronta a coinvolgere tutta l’Italia.

16 le Regioni e 100 le Città pronte ad ospitare la manifestazione che vedrà giovani e meno giovani in sella alle due ruote per chiedere sicurezza e tutela ambientale.

Bicincittà gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente e si svolgerà il 12 Maggio in occasione della giornata Nazionale della Bicicletta.

Il Circolo Crucitti anche quest’anno, in collaborazione con la UISP Provinciale di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno nell’organizzazione di attività e manifestazioni Uisp di rilevanza nazionale, ormai affermate nel territorio, che coinvolgono circa un migliaio di partecipanti di ogni età e un numeroso pubblico.

BICINCITTA’ 2019 sarà il 12 Maggio alle ore 9:30.

I partecipanti di tutte le età, come una grande carovana, attraverseranno tutto il centro cittadino da sud a nord. Partendo da Piazza Indipendenza alle ore 9:30 (Lungomare Falcomatà) si dirigeranno verso Piazzale Botteghelle, da li andranno al piazzale di Pentimele per poi fare ritorno al punto di partenza di Piazza Indipendenza sul Lungomare Falcomatà.

Saranno distribuiti a tutti i partecipanti iscritti le magliette dell’evento e alla fine saranno sorteggiati diversi premi.

Nella giornata di sabato a Piazza Indipendenza ci sarà “Baby in Bici”, una manifestazione per i più piccoli in spazio dedicato per passare una giornata di sano divertimento.

Anche quest’anno ci sarà la preziosa collaborazione della Polizia Municipale, delle associazioni della protezione civile del comune di Reggio Calabria e di Cicli Iriti e Cicli Gatto per l’assistenza tecnica. Inoltre ringraziamo l’associazione “Pretty Woman” e l’associazione “Fiat 500” per la loro partecipazione. Si ringrazia inoltre il Comitato Paralimpico per la vicinanza agli atleti diversamente abili della nostra associazione. Un particolare ringraziamento alle associazioni e alle aziende che collaborano omaggiando tutti i partecipanti con dei gadget e a tutti i volontari che saranno coinvolti nello svolgimento di questa grande pedalata di solidarietà.