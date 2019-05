Reggina, Gallo un fiume in piena: ‘Sul Granillo a buon punto, Sant’Agata deve essere nostro’

Condividi

“È una grande emozione. Non pensavo ad una risposta così massiccia della gente. Vengo sempre colpito da questi tifosi straordinari.Faccio tutto pensando a loro. È una festa dell’appartenenza, al di lá della Vittoria sportiva’”. Luca Gallo a margine del taglio del nastro per l’inaugurazione dello store E poi l’annuncio:”Entro il 20 maggio ci sarà l’inaugurazione della sede. È giusto che la abbia in centro. La Reggina è Reggio. Le persone che passano da altre parti d’Italia vedono le scritte e capiscono che c’è una squadra importante in città. È importante anche e soprattutto per questo”. Le novità non “Sul Granillo siamo a un buon punto. C’erano delle cose da rivedere a livello burocratico, se questa settimana non fossi stato qua avremmo già firmato. Bando S.Agata? La Reggina non partecipa, la Reggina quel bando deve vincerlo perché il centro deve essere suo”