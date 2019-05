Recital del Coro polifonico “Avv. Antonio Arcuri” di Lamezia Terme

Condividi

Il Coro polifonico “Avv. Antonio Arcuri” di Lamezia Terme non ha dimenticato, nel programma degli appuntamenti predisposti per tutto il periodo pasquale che ormai volge al termine, i più deboli, quelli cioè che hanno maggiori esigenze sia di stare in compagnia di altri e sia di riscoprire la bellezza dell’amore e della tenerezza di Dio attraverso l’evento della risurrezione di Cristo.

In questo contesto torna anche quest’anno presso la Casa protetta “La Madonnina” di Montesoro di Filadelfia, sabato 11, il recital “Cristo è risorto” che sarà messo in scena dal Coro polifonico “Avv. Antonio Arcuri” di Lamezia Terme nel primo pomeriggio.

La proposta musicale, organizzata in collaborazione con tutto lo Staff sanitario, che anche quest’anno vedrà riuniti insieme degenti, parenti e personale sanitario della Casa protetta “La Madonnina”, ha lo scopo di far comprendere e gustare l’evento pasquale di Cristo morto e risorto attraverso un forte e intenso ascolto di un recital nel quale si alternano parti narrate e parti musicali eseguite dall’Ensemble cittadina. A rendere ancora più suggestiva il pomeriggio musicale sarà la performance del soprano lametino maestro Francesca Molinano, voce solista del gruppo canoro.

Nel corso della manifestazione sarà ricordato l’avvocato Antonio Arcuri, recentemente scomparso, che per decenni in qualità di presidente ha guidato con passione e competenza il gruppo canoro lametino.