Principe di Piemonte: svolta la finale della XXIX Olimpiade Nazionale Gioiamathesis

Molto partecipata la XXIX Edizione dell’Olimpiade Goiamhatesis del Principe di Piemonte, dove circa 200 studenti, provenienti da diverse scuole di ogni ordine e grado, hanno affrontato con senso di responsabilità la prova finale dei giochi linguistici – logico matematici, promossi in sinergia con il Politecnico di Bari. Da ormai tre anni la Scuola, condividendo appieno la valenza educativa, viene individuata, da Gioiamathesis, quale Istituto Polo per la gestione decentrata della competizione, che riscuote larga condivisione presso molte istituzioni scolastiche. Una mattinata serena e produttiva quella del Principe di Piemonte, dove ogni candidato, in modo razionale e ordinato, è stato il testimone diretto che la matematica non è quella scienza che insegna solamente a contare, né quella materia che promana unicamente dai libri attraverso i teoremi, bensì una dottrina che impiega la mente orientandola all’acquisizione di un metodo di ragionamento che conduce all’acquisizione di una globale conoscenza . Finali di gara in cui si è rilevata un’ineccepibile organizzazione, sotto le egida del Dirigente Scolastico D.ssa Maria Morabito di concerto con la referente regionale di Gioiamathesis ins. Anna Iacopino con la collaborazione di tutto il personale docente e del collaboratori della scuola. Non resta che congratularsi con i finalisti per il traguardo fin qui raggiunto ed augurare loro il successo meritato, ricordando che vince sempre chi partecipa. La premiazione si terrà presso l Aula Magna della Scuola nella prima decade di Giugno.