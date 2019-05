Premio nazionale di musica per l’Istituto “Don Saverio Gatti” di Lamezia Terme

Condividi

Grande successo per l’orchestra della scuola media di Pianopoli, che fa parte dell’Istituto comprensivo “Don Saverio Gatti” di Lamezia Terme, in occasione della quindicesima edizione della rassegna-concorso nazionale“Euterpe” organizzata dall’associazione “Agrigento – Mediterraneo in Musica” che si è svolta nella suggestiva cornice della Valle dei Templi ad Agrigento. I 45 alunni della seconda e terza media di Pianopoli hanno dato il meglio di loro interessando, emozionando e coinvolgendo attivamente organizzatori e pubblico presente con l’esecuzione dei due brani previsti in concorso: un medley degli “Abba”, celeberrimo gruppo degli anni ‘70/’80 eseguito dispiegando musicalmente frammenti di brani che hanno fatto la storia della disco/music di quell’epoca quali Dancing Queen, The WinnerTakesitAll, Fernando e Mamma Mia. Questo brano ha preceduto l’esecuzione del brano “MahnàMahnà”, reso magistrale dall’intero gruppo ma ancor più dalla simpatia di uno dei componenti dell’orchestra che ha interpretato un personaggio dei Muppet Show, storica e divertente trasmissione televisiva dove i pupazzi erano protagonisti di numerose gag esilaranti. Preso a prestito il brano MahnàMahnà da questo programma televisivo ne è scaturito un brano di cui l’Orchestra della scuola media di Pianopoli si è fregiata di aver preso il premio come “Miglior arrangiamento del concorso Euterpe”.

Nell’esecuzione di tale composizione i ragazzi hanno dato prova di sapersi districare tra generi diversi (Jazz e Classico) con particolare disinvoltura. Alla fine della manifestazione, l’orchestra della scuola media di Pianopoli, all’importante elogio con speciali menzioni del brano “MahnàMahnà”, ha aggiunto il “Diploma di primo livello”: uno speciale riconoscimento attribuito alle orchestre che si sono particolarmente distinte per qualità e abilità musicali. L’orchestra è stata preparata dai docenti di strumento musicale (professori Francesco Servidone, Massino Naccarato, Eleonora Fossella e Angela Ferraro). Felice e festosa nonché commovente l’accoglienza dei genitori al rientro dei ragazzi dalla manifestazione.

Grande soddisfazione per i meriti raggiunti da tutti i ragazzi ma diremmo dall’intera scuola media di Pianopoli dell’ Istituto comprensivo “Don Saverio Gatti” di cui dirigente è la dott.ssa Margherita Primavera che nel suo primo mandato ha sostenuto con forza e dedizione tutte le attività dell’orchestra valorizzando a più riprese ed in diversi modi la disciplina di strumento musicale in forza nella scuola media di Pianopoli.

Numerose le orchestre e i solisti formati da artisti in erba, appartenenti a scuole medie a indirizzo musicale dell’interra nazione, si sono succedute, mostrando abilità e sapienza nell’uso dei diversi strumenti musicali per trasmettere ciò che ancora una volta la potenza della musica ha avuto il potere di generare: la stupore e il benessere dell’anima, della mente e del corpo di ognuno tra spettatori, organizzatori, tecnici e musicisti stessi. L’aria che si è potuta respirare nei 5 giorni di manifestazione è stata quella di “casa” grazie ad un’organizzazione impeccabile e consolidata ormai nel tempo.