Prefettura di Reggio Calabria, tecnologi alimentari salutano Di Bari

“I Tecnologi Alimentari salutano con sincera stima il Dr. Michele Di Bari già Prefetto della Città di Reggio Calabria. Un particolare ringraziamento da parte dell’Ordine Professionale rivolto al Dr. Di Bari, dunque, per aver dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti dei professionisti degli alimenti i quali giornalmente si impegnano non solo a garantire la qualità del cibo ma anche a contrastare ogni forma di illegalità e di frode nel comparto agroalimentare”. Lo si legge in una nota dell’Ordine dei Tecnologi alimentari Basilicata Calabria. “Sono ancora vive in noi Tecnologi le parole riservate alla professione da parte del Prefetto in occasione del giuramento del Tecnologo Alimentare nel febbraio del 2018 in Prefettura a Reggio Calabria, parole che ci fanno sentire ancor più orgogliosi e responsabili nel nostro lavoro”.