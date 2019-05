Pizzo (VV) – Riconoscimenti per gli studenti dell’istituto “Anile”

Condividi

Quando l’impegno nella formazione viene gratificato dal raggiungimento degli obiettivi non si può che essere orgogliosi. Ciò vale ancora di più se ci si confronta a livello internazionale e si portano a casa tantissimi risultati.

Rimane una priorità dell’Esecutivo sostenere i giovani del nostro territorio in qualsiasi iniziativa finalizzata alla crescita personale, alla promozione dell’arte, della musica e della cultura.

È quanto dichiara il Sindaco Gianluca CALLIPO complimentandosi con gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo A.ANILE per i premi ottenuti in occasione della XX edizione del concorso musicale internazionale LA VALLONEA ospitato a TRICASE (LECCE) e promosso in collaborazione con il Centro Studi Musicali Fryderik CHOPIN.

Accompagnati dai docenti Agata GRECO (responsabile del plesso), Francesco ROSABIANCA, Santa SPINELLI, Concetta BASILE, Giusy MALUCCIO, Natalino PASQUALE, Giuseppe VILLÌ e Francesco MURMURA i ragazzi hanno ottenuto due primi premi nelle categorie ORCHESTRA DI FIATI e ORCHESTRA ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO e anche 15 primi premi nella categoria SOLISTI.

I partecipanti sono stati esaminati da una commissione composta da concertisti, docenti e critici musicali con l’obiettivo di scoprire e valorizzare giovani talenti. La serata conclusiva è prevista domani, DOMENICA 5 MAGGIO alle ORE 18.30 nella Sala del Trono di PALAZZO GALLONE di TRICASE.