Palmi (RC) – Si parla della mamma e della vita

Condividi

Sono tante le tematiche affrontate in questi ultimi anni dallo studio ArcoIris di via Prato a Palmi. Dopo quelli sul femminicidio e contro la violenza sulle donne, l’ultimo convegno ha esaltato in toto la donna, la sua intelligenza, la sua bellezza, il suo essere multitasking. Nel prossimo evento, invece, si parlerà della mamma, di colei che genera la vita.

Mamma, infatti, è una parola che sa veramente di magia e da secoli conserva il suo fascino e il suo immenso valore affettivo. Per questo motivo sabato 4 maggio, alle ore 17 e 30, presso l’auditorium dello Studio ArcoIris, è stato organizzato un grande evento culturale con un convegno dal titolo “Mamma Oggi” al quale interverranno le psicologhe Rafaela Condello, Silvia Ciappina e l’ostetrica Paola Infortuna. L’impegno e l’attenzione verso la mamma proseguiranno, poi, con un festival canoro e con l’assegnazione di premi per i primi tre cantanti classificati ei che saranno giudicati da una apposita giuria di esperti. Il tutto per intonare insieme un grande inno alla mamma in vista della festa in suo onore prevista per il 12 maggio prossimo.