Non chiuderà a San Giovanni in Fiore reparto di medicina. Belcastro soddisfatto

Condividi

“Non chiuderà il reparto di medicina dell’ospedale di San Giovanni in Fiore che finalmente, dopo mesi di battaglie, vedrà assegnati i due medici mancanti”.

Lo ha annunciato il sindaco Pino Belcastro appena appresa la notizia della pubblicazione da parte dell’Asp di Cosenza della graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato e/o in sostituzione di personale assente di dirigente medico – disciplina Medicina Interna. “Finalmente – ha proseguito Belcastro – le nostre battaglie serie e determinate, fatte di pressanti richieste e di continui ed incessanti viaggi al dipartimento della salute della Regione Calabria e presso la sede dell’Azienda ospedaliera provinciale, per avere i medici necessari affinché il reparto di medicina del nostro ospedale non chiudesse i battenti, hanno ottenuto un primo importante risultato. Oggi l’Asp di Cosenza ha finalmente pubblicato la graduatoria tanto attesa. Nei prossimi giorni, dunque, arriveranno due medici e, pertanto, il reparto andrà avanti senza interruzioni e senza più problemi. Con l’assunzione dei due professionisti riprenderà, a pieno ritmo, anche il servizio di cardiologia per gli esterni”.

“Esprimo moderata soddisfazione per l’assunzione dei due medici – ha concluso il primo cittadino di San Giovanni in Fiore – una cosa, infatti, deve essere chiara: ci aspettiamo che si apra il reparto di lunga degenza così come previsto. Nel nostro ospedale è tutto pronto. Mancano gli oss e gli infermieri per avviare il reparto. Anche in questa direzione aspettiamo risposte adeguate ed il prima possibile”.