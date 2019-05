Motorshow 2Mari, dove trovare i biglietti a Reggio Calabria e Villa San Giovanni

Condividi

Soddisfatte le richieste di molti sostenitori: i ticket potranno essere acquistati in numerosi punti vendita, oltre che sul circuito www.vivaticket.it e sul sito www.motorshow2mari.it.

Prosegue a ritmo serrato la prevendita dei biglietti d’ingresso al Motorshow 2Mari in programma dall’1 al 9 giugno 2019 nell’area portuale di Saline Joniche.

Sono centinaia i tagliandi acquistati tramite il circuito www.vivaticket.it e sul nostro sito www.motorshow2mari.it.

Il direttivo del Motorshow, tuttavia, per venire incontro alle numerose richieste, ricorda di aver anche predisposto la vendita dei tagliandi in numerosi punti vendita sparsi sul territorio di Reggio Calabria.

Nello specifico, i biglietti potranno essere acquistati nei seguenti esercizi commerciali:

EASYTRAVEL , corso Vittorio Emanuele II, 89, Bagnara Calabra

, corso Vittorio Emanuele II, 89, Bagnara Calabra BART CAFÈ , corso Garibaldi, 325, Reggio Calabria

, corso Garibaldi, 325, Reggio Calabria BCENTERS , via Sbarre centrali, 324, Reggio Calabria

, via Sbarre centrali, 324, Reggio Calabria GOLDBET , viale Aldo Moro, 99, Reggio Calabria

, viale Aldo Moro, 99, Reggio Calabria SISAL MATCHPOINT , via Caprera, 16-18, Reggio Calabria

, via Caprera, 16-18, Reggio Calabria SISAL MATCHPOINT CATONA , via Nazionale, 177, Reggio Calabria

, via Nazionale, 177, Reggio Calabria TABACCHERIA BAGNATO , via Stadio a Monte, 25, Reggio Calabria

, via Stadio a Monte, 25, Reggio Calabria GOLDBET , via Amm. Curzon, 10, Villa San Giovanni

, via Amm. Curzon, 10, Villa San Giovanni TREKS, viale Larussa, 87, Villa San Giovanni

Il Motorshow 2Mari ospiterà decine di vetture turismo e sport prototipo impegnate in sfide avvincenti, sulla pista da 875 metri. Ed ancora drifting, stuntman, off road, Museo Targa Florio, marchi di primo piano e nobili sport car esposte. Il set up è in fase di completamento proprio in queste settimane nei 350mila metri quadrati che assicureranno divertimento allo stato puro.

Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza stradale, in collaborazione con Anas, partner ufficiale dell’evento, ed alla legalità, grazie alla presenza dell’associazione Libera, di cui Motorshow 2Mari è parte integrante.

Gli orari di apertura del Motorshow saranno i seguenti: dal lunedì al giovedì dalle 16 a mezzanotte. Da venerdì a domenica, dalle 10.30 a mezzanotte. Nei giorni 3 e 4 giugno, l’apertura mattutina sarà dedicata esclusivamente agli studenti, che incontreranno Luca Abete, nel corso di un convegno motivazionale sul tema della legalità e della sicurezza stradale.

Ricordiamo che assicurarsi la partecipazione, acquistando il biglietto in prevendita, comporterà un abbassamento del costo rispetto al botteghino.

Il prezzo di un biglietto d’ingresso per una singola giornata, acquistato in prevendita, è infatti di 10 euro. Al botteghino il costo sarà di 15 euro.

Ancor più conveniente è il prezzo di un abbonamento per tre giorni d’ingresso, sempre in prevendita, che è di 24 euro.

Acquistare in anticipo il biglietto permetterà di ottenere un accesso privilegiato saltando le code al varco d’ingresso.

Inoltre, per i primi 400 possessori del tagliando sarà resa nota a breve una grandissima sorpresa.

I bambini fino a dieci anni ed i diversamente abili avranno diritto all’accesso gratuito.

I biglietti potranno essere acquistati sul circuito vivaticket, collegandosi sul sito www.vivaticket.it. All’interno del portale si potrà anche cercare il punto vendita più vicino al luogo di residenza.

I biglietti potranno essere acquistati anche sul nostro sito web www.motorshow2mari.it.

Per qualsiasi aggiornamento su novità, promozioni e ulteriori info invitiamo i nostri amici a seguirci sulla pagina facebook e sul nostro account instagram.