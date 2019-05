Messina – XVI Giornata Nazionale dello Sport

Condividi

La XVI Giornata Nazionale dello Sport, la grande festa aperta a tutti gli sportivi, voluta dal Coni e che ogni anno, si svolge la prima domenica di giugno, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale sarà presentata alla stampa in una conferenza stampa che si svolge oggi nella sala Giunta del Comune di Milazzo, città dove si svolgerà, il due giugno, la manifestazione.

All’incontro saranno presenti il sindaco del centro mamertino Giovanni Formica, l’assessore allo Sport, Giuseppe Crisafulli, il delegato provinciale del CONI Alessandro Arcigli e il campione italiano Antonino Trio.

Sarà una giornata all’insegna della promozione di tutte le discipline sportive e coordinata dal Coni di Messina in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni benemerite ed il prezioso supporto logistico del Comune di Milazzo.

Il programma si svilupperà sul lungomare Garibaldi con una serie di gare e dimostrazioni in decine di discipline che coinvolgeranno migliaia di persone domenica 2 giugno dalle 9 alle 19.

Le attrezzature sportive necessarie alla realizzazione della grande piazza dello Sport saranno messe a disposizione da Decathlon Milazzo e per la complessa logistica dell’evento è centrale il supporto di Allianz agenzia Masaracchia p.zza caio Duilio, Milazzo.