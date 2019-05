Messina – “L’Arte all’Ora del Tè”: a lezione d’arte con Mary Poppins

Condividi

Sguardi attenti, sorrisi e curiosità per una domenica pomeriggio all’insegna dell’arte. Gremita la Gamm, Galleria di Arte moderna del Palacultura per il secondo appuntamento della rassegna “L’Arte all’ora del tè” promossa dall’associazione culturale Art Revolution, presieduta da Gabriella Sorti, che da anni è impegnata nella promozione del patrimonio artistico e architettonico.

Un appuntamento rivolto ai più piccoli, intervenuti insieme a mamma e papà per una particolarissima visita guidata alla scoperta dei tesori della GAMM-Galleria di arte moderna, un viaggio per muovere i primi passi nel mondo dell’arte insieme a due guide d’eccezione: Mary Poppins ed il suo amico Bert lo spazzacamino, interpretati dalle attrici Mariapia Rizzo e Stefana Pecora che hanno imbastito uno spettacolo divertente ma capace di condurre i piccoli nei segreti dell’arte. A partire da cosa è il colore e dal sentimento che spinge un uomo a trasformarsi in artista, i piccoli sono stati guidati all’interno dalla Gamm di Messina, per scoprire le opere, le forme i colori, le emozioni dell’arte affinché sin dalla tenera età possano appassionarsi alla bellezza e alla cura del patrimonio artistico.

Per i piccoli poi anche una deliziosa merenda offerta da First-Minuti-Food Service sas di Minuti G. L’appuntamento è stato promosso dall’Associazione Art Revolution e co-organizzato insieme all’Asi-associazioni sportive sociali italiane presieduto da Gianfranco Minuti, all’Ordine degli Architetti, all’Inbar-Istituto Nazionale Bioarchitettura presieduto da Anna Carulli, patrocinato dal Comune di Messina, assessorato allo spettacolo.

Nello staff organizzativo per Art Revolution anche Maria Teresa Anastasi, Gianfranco Minuti, Claudio Lisitano, Giacomo Donato Esposito. La manifestazione è stata sostenuta da First-Minuti-Food Service sas di Minuti G, Claudio Lisitano Agenzia pratiche automobilistiche, Accademia Musicale Lizard, Gruppo Lem.

La GAMM è stata inaugurata il 25 febbraio del 2012 in occasione della IV Notte della Cultura. L’idea e la cura scientifica della Galleria d’Arte Contemporanea Comunale sono della dott.ssa Giovanna Famà, storico dell’arte del Museo Regionale di Messina. Numerose e di grande valore le opere esposte, presenti i dipinti di molti autori tra cui Mirò, Tadini, Corsini, Bonfiglio, Fiume.

“L’arte all’ora del tè” è stata pensata come un’occasione di incontro e condivisione attraverso l’arte di qualità per godere di luoghi cittadini ricchi di fascino e bellezza, come è accaduto domenica 31 marzo quando la chiesa di Santa Maria Alemanna ha accolto la musica del “Trio Raffaele Genovese”, rinomato gruppo jazz siracusano mentre l’architetto Mirella Vinci ha illustrato le caratteristiche storiche e architettoniche della chiesa. La rassegna riprenderà poi in autunno con nuovi appuntamenti sempre tra arte, cultura e sapori.