Messina – Inaugurata la scalinata “Rampa della Colomba”

Ultimati gli interventi di riqualificazione, la scalinata “Rampa della Colomba” in piazza Basicò è stata inaugurata stamani alla presenza del sindaco Cateno De Luca, del vicesindaco con delega ai Beni Culturali Salvatore Mondello e degli assessori all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli, all’Ambiente Dafne Musolino, allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia, dell’ex presidente della Città Metropolitana Nanni Ricevuto e dell’artista Antonello Bonanno Conti.

“Abbiamo dato attuazione – ha evidenziato l’assessore Minutoli – al progetto della Città Metropolitana che prevedeva la realizzazione delle opere denominate Sirenidi rappresentanti le figure mitologiche dei mostri marini presenti nella fontana Falconieri di piazza Basicò, realizzata in onore della Madonna della Lettera e commissionata all’architetto Carlo Falconieri su incarico del Senato messinese nel 1842 per essere posizionata nell’attuale piazza Juvara. Queste opere erano ferme dal 2014 per mancanza di un luogo dove poterle collocare, noi abbiamo soltanto sviluppato l’iter amministrativo di concerto con la Città metropolitana. A tal fine il sindaco De Luca in sinergia con l’ex presidente Ricevuto ha attivato le procedure necessarie alla riqualificazione della Rampa della Colomba ponendo così un altro tassello utile al progetto di rilancio turistico di Messina. Un sentito ringraziamento è rivolto a Togo, Antonello Bonanno Conti e a tutti gli altri artisti che hanno realizzato le opere, a Nanni Ricevuto, a Sergio Spadaro e a quanti hanno collaborato all’iniziativa. Il progetto ha coinvolto il vicesindaco con delega ai Beni Culturali Salvatore Mondello, gli assessori alla Cultura Roberto Vincenzo Trimarchi, al Turismo Dafne Musolino e il mio assessorato all’Arredo Urbano che si è occupato della sistemazione degli spazi pubblici”.