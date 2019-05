Messina – Il vice sindaco Mondello visita il villaggio Matteotti

Condividi

Visita oggi al villaggio Matteotti all’Annunziata del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello per verificare lo stato dell’arte delle baracche che in un futuro molto prossimo dovranno essere demolite.

“Si è applicato lo stesso metodo utilizzato per le baracche di Camaro Sottomontagna – ha evidenziato il Vicesindaco – cioè si sta effettuando una ricognizione per verificare quelle già liberate in seguito alle assegnazioni degli alloggi dei mesi scorsi e segnalarle predisponendo anche un primo piano complessivo per la quantificazione della presenza di amianto. Nella fattispecie ci ritroviamo in una situazione più eterogenea rispetto a quella di Camaro Sottomontagna in quanto, oltre ad un numero importante di persone aventi diritto all’assegnazione di alloggi, poi regolarmente assegnati, si è in presenza di un numero altrettanto importante di persone non inserite in graduatoria e che quindi sono ancora stanziali nell’area degradata. Si sta quindi provvedendo, attraverso il reperimento degli immobili sul mercato, all’acquisto con fondi extra bilancio in quanto le somme previste dalla ex Legge 10 del ‘90 possono essere utilizzate solo ed esclusivamente per gli aventi diritto. Un grazie particolare va rivolto, oltre al presidente di A.Ris.Me Marcello Scurria ed ai componenti il CdA Giuseppe Aveni e Alessia Giorgianni, all’onorevole Matilde Siracusano che continua a mantenere alto l’impegno relativo al tema dello sbaraccamento presenziando ai sopralluoghi e manifestando la vicinanza all’Amministrazione comunale con la sua attività da parlamentare e con la sua presenza sui luoghi”.