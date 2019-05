Messina – Estratti 1032 scrutatori per le elezioni europee

Condividi

Questa mattina, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la Commissione elettorale comunale, presieduta dall’assessore Massimiliano Minutoli, e composta dai consiglieri comunali Daria Rotolo, Alessandro Russo e Giuseppe Schepis, in adunanza pubblica, presenti il vicesegretario generale Carmelo Giardina e il responsabile dell’ufficio Elettorale Nino Cammaroto, ha proceduto all’estrazione dei 1032 nominativi di elettori, che saranno chiamati ad assolvere l’incarico di scrutatore per l’appuntamento elettorale di domenica 26 maggio delle elezioni europee.

Saranno 4 gli scrutatori nei 254 seggi, mentre due scrutatori saranno assegnati agli otto seggi speciali. Nel relativo Albo risultano 22.835 iscritti. Per l’elaborazione al computer del Centro elettronico, sono stati inseriti, scelti da tre cittadini presenti alle operazioni, il numero 62 come passo di estrazione ed il numero 13 come record d’inizio conteggio. I nominativi degli estratti sono consultabili sul sito www.comunemessina.gov.it. Successivamente le nomine a scrutatore saranno notificate all’indirizzo di residenza o potranno essere ritirate direttamente a Palazzo Zanca, all’ufficio Notifiche, stanza n. 63. In caso di impedimento ad assolvere l’incarico, il nominato deve presentare un giustificativo all’ufficio Elettorale entro 48 ore dal ricevimento della notifica.