Messina – Consiglio comunale, oggi seduta sul question time

Condividi

Oggi, giovedì 2, alle ore 18, il Consiglio comunale si riunirà per dedicarsi ad una seduta di question time. I lavori d’Aula prevedono nove interrogazioni: le assunzioni all’AMAM, la situazione gestionale ATM in liquidazione, la gestione Badiazza, il rilascio carte d’identità – servizio di reperibilità nei giorni e negli orari non aperti al pubblico, il buono socio sanitario per disabili e contributo affitto, le tessere gratuite ATM alle categorie svantaggiate, le proposte contro il femminicidio e la violenza di genere, il progetto torrente Bisconte – Catarratti utilizzo nove milioni di euro frutto del 37 per cento del ribasso d’asta della gara d’appalto e la proposta di modifica ZTL a seguito della manifestata volontà di riqualificazione del personale della nuova ATM spa nel rispetto della sentenza n. 116/2007 della Cassazione.