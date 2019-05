Melicchio (M5S): ancora niente lirica al Rendano, la Santelli si dimetta

Condividi

“Come avevamo purtroppo previsto siamo arrivati a maggio e l’amministrazione Occhiuto non è stata ancora capace di organizzare alcuna rappresentazione lirica al Rendano. Avevamo cercato di spronare il Sindaco e l’assessore alla Cultura Santelli per far mantenere il teatro cittadino come quel punto di riferimento fondamentale per la provincia cosentina e per l’intera regione sulle attività culturali, con una specifica vocazione operistica, come è sempre stato in passato.